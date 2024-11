Fedriga, in futuro collaborazione tra Italia e Usa si rafforzerà

"Sono certo che negli anni a venire, la collaborazione tra il nostro Paese e gli Stati Uniti continuerà a rafforzarsi, così come le relazioni bilaterali atlantiche sulle quali il Friuli Venezia Giulia ha investito con convinzione". Ne è convinto il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga che in una nota ha voluto congratularsi con il presidente Donald Trump.

"Le sfide che ci attendono sono numerose e complesse, e richiamano l'attenzione sulla centralità di un'alleanza strategica, quella tra le democrazie occidentali, che deve rinnovarsi nel nome di un valore, la libertà, le cui profonde radici uniscono in un legame inscindibile l'Europa e gli Usa", ha concluso Fedriga.



