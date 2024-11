Auto in fiamme, sistemate sulla statale 96, per fermare la corsa di un furgone blindato portavalori e rapinarlo. È quanto accaduto poco prima delle 8 di questa mattina vicino Toritto, in provincia di Bari. L'assalto, che non ha provocato feriti, sarebbe andato a buon fine e il bottino è da quantificare. Tre le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute per spegnere le fiamme. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



