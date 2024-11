Truffa allo Stato di 6,7 milioni, Gdf in Banca Progetto

Per un prestito di 6,7 milioni di fondi garantiti dallo Stato ottenuti da Banca Progetto tramite documentazione falsa sono in corso tre misure cautelari, di cui due arresti, in una indagine della procura di Brescia, parallela ad una della procura di Monza per la quale anche sono in corso di esecuzione provvedimenti, tra cui misure cautelari.

Tra le accuse contestate ci sono la truffa aggravata, la bancarotta e l'autoriciclaggio. Inoltre la Gdf sta effettuando una serie di perquisizioni, anche nella sede della banca indagata, dove sta acquisendo i modelli organizzativi in base alle legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.





