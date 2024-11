Morte Rossi, Commissione 'accertamenti su presenza ndrangheta'

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager di Mps precipitato dal suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, ha annunciato di voler approfondire eventuali connessioni della vicenda con la criminalità organizzata, in particolare, ha spiegato il presidente Gianluca Vinci in una conferenza stampa alla Camera, su "presenze della 'ndrangheta o di 'ndranghetisti" intorno allo stesso contesto.

"Non abbiamo una pista - ha spiegato Vinci - Vogliamo chiarire i fatti e un aspetto che si è sempre detto, ma non è mai stato affrontato in concreto è la presenza di personaggi vicini alle 'ndrine". "O che sia suicidio o un caso di omicidio", ha concluso Vinci, "fare questo accertamento" sulla criminalità organizzata chiarisce che "se c'è la presenza di 'ndranghetisti nelle vicinanze, la tensione intorno è superiore a quello che è nella normalità delle cose", tali "approfondimenti possono contribuire, se non al caso Rossi, a svelare o risolvere altri reati".



