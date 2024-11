Il Papa, l'istruzione non sia un privilegio

Il Papa, nel suo discorso alla Gregoriana, ha sottolineato che l'istruzione deve essere accessibile a tutti. Citando i tempi passati ha detto: "Siamo nel tempo in cui l'istruzione era un privilegio, condizione che non si è ancora estinta", ha aggiunto. Quindi ha citato don Lorenzo Milani che diceva che "perdendo i poveri si perderebbe la scuola".

"Nessun algoritmo potrà sostituire la poesia, l'ironia e l'amore" e "gli studenti debbono prendere contatto con le proprie emozioni", ha detto ancora il Papa. "Serve una università che abbia odore di carne di popolo e che non calpesti le differenze" e che "non temi la contaminazione", ha aggiunto Papa Francesco.



