Uomo ferito da coltellata a Padova, fermato presunto aggressore

Un uomo è ricoverato all'ospedale di Padova, non in gravi condizioni, dopo essere stato ferito da una coltellata infertagli da una persona che è stata già fermata dalla polizia che sta vagliando la sua posizione.

Il fatto è avvenuto nella città euganea nel pomeriggio dove le 'volanti' si sono attivate in seguito ad una segnalazione che un uomo era stato accoltellato mentre si trovava in un'auto. Gli agenti sono giunti sul posto allertando il 118 che ha soccorso la vittima che presentava un'evidente ferita al petto procurata da un arma da taglio. I poliziotti, raccolte le descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciavano poco distante una persona corrispondente alle informazioni ricevute: il sospettato è stato quindi portato in Questura e la sua posizione è attualmente al vaglio degli investigatori e della locale Procura della Repubblica.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica che hanno sequestrato l'arma del delitto, un coltello intriso di tracce ematiche. Procedono gli accertamenti per meglio definire e contestualizzare l'accaduto mentre sono stazionarie le condizioni della vittima ricoverata presso l'ospedale di Padova.



