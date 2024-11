Toghe del Csm: 'Aprire una pratica a tutela dei giudici di Bologna'

I componenti togati del Csm, esclusi tre membri, hanno depositato la richiesta di apertura di una pratica a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati del collegio giudicante del tribunale di Bologna che alcuni giorni fa aveva rinviato alla Corte di giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri.

Secondo la richiesta quel provvedimento era stato poi "oggetto di dichiarazioni fortemente polemiche di titolari di altissime cariche istituzionali" e la "situazione determina una inaccettabile pressione sui giudici" e "un obiettivo condizionamento per quelli che in futuro si dovranno occupare delle medesime questioni; essa, pertanto, vulnera l'indipendenza dell'intera magistratura". Su sette togati di Magistratura Indipendente, in tre non hanno aderito alla richiesta.

