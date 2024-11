Rito di Halloween nelle campagne cuneesi, otto identificati

Otto persone, due uomini e sei donne, sono state identificate dalla polizia di Stato nel corso di un rito esoterico tenutosi durante la notte di Halloween a Cervere, in provincia di Cuneo.

La celebrazione si teneva in un casolare in località Tetti Chiaramelli, ubicato in una zona boschiva molto isolata, dove i poliziotti hanno trovato nell'unica stanza materassi e tappeti, con candele accese, oli profumati e sacchetti contenenti erbe naturali, che dovevano essere utilizzate per la preparazione di pozioni rituali.

A parte un soggetto del posto, che officiava il rito con un turbante sul capo, gli adepti provenivano da Firenze, Varese e Torino. Tra gli identificati c'è anche una donna statunitense.

Il titolare del casolare, un trentenne italiano, ha consegnato spontaneamente due barattoli contenenti 15 grammi di hashish, dichiarandone il possesso per uso personale.

All'intervento hanno preso parte il personale della squadra mobile della questura di Cuneo e della polizia scientifica, con il supporto dell'unità cinofila antidroga della guardia di finanza.



