Morto in battuta di caccia nell'Oristanese, attesa per autopsia

Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Filippo Vidili, il cacciatore di 50 anni, cavaliere della Satiglia, ucciso per errore da un compagno di battuta venerdì scorso nelle campagne di Sedilo. La pm del tribunale di Oristano, Silvia Mascia, ha affidato l'incarico al dottor Roberto Demontis che eseguirà gli accertamenti necroscopici all'ospedale Brotzu di Cagliari. Nel registro degli indagati, come atto dovuto, è stato iscritto il nome di Marco Solinas, fratello dell'ex presidente della Regione Christian: l'ipotesi è quella di omicidio colposo.

Ospite con un amico di una compagnia di caccia per l'apertura della stagione venatoria ai cinghiali, Vidili era appostato in attesa della preda quando l'animale è comparso innescando le fucilate dei compagni di battuta: tre colpi a palla singola, uno dei quali ha colpito una roccia e, di rimbalzo, centrato all'addome il 50enne. L'uomo è stato subito soccorso, sul posto sono arrivati i medici del 118, era pronto anche l'Elisoccorso, ma putroppo per Vidili non c'è stato nulla da fare.

Oggi all'autopsia parteciperanno i consulenti nominati dagli avvocati Gianluigi Mastio e Mario Gusi, che rappresentano i familiari della vittima, e quelli indicati dalla difesa di Marco Solinas.



