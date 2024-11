Resta in carcere l'ex dg di Sogei, Paolino Iorio, arrestato per corruzione a Roma mentre intascava una mazzetta da 15 mila euro da un imprenditore. Il tribunale del Riesame ha respinto l'istanza presentata dai difensori che chiedevano la revoca dell'arresto in carcere. Il manager è accusato dalla Procura di avere cancellato i video del sistema di sicurezza del suo appartamento.



