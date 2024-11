Barchino si ribalta, salvati 50 migranti fra cui una neonata

Un barchino, carico di migranti (una cinquantina circa gli occupanti del natante), si è ribaltato al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp281 della guardia costiera, sono riusciti a soccorrere tutte le persone finite in mare, fra i quali una neonata che è stata recuperata in stato d'incoscienza. Dopo le manovre del personale medico Cisom di bordo, la piccola è stata rianimata ed è ora in condizioni stabili.

Sul punto in cui è stato intercettato il natante è stato effettuato, per ulteriore conferma, un pattugliamento da parte dell'assetto aereo Eagle I - Agenzia Frontex operante nell'ambito della Joint operation Italy 2024 - che non ha rilevato nessuna persona in mare.

Il gruppo, stando alle ricostruzioni, alla vista della motovedetta che si accingeva ad accostare la barca, si è agitato alzandosi in piedi e aggravando la stabilità e il galleggiamento del natante in ferro che si è ribaltato.

I migranti recuperati in acqua, sentiti dal personale Oim, hanno riferito di essere tutti in salvo.



