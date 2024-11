AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 5 novembre 2024:

ROMA - Senato, Sala Zuccari ore 10.00 Lega, “Sostanze psicoattive e violenza di genere”, convegno con Pucciarelli

ROMA - Camera, Sala Colletti ore 11.00 Fi, onferenza stampa di presentazione della proposta per la riforma del sistema radiotelevisivo

ROMA - Palazzo Chigi ore 11.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra il segretario generale della Nato Rutte; alle 17.00 incontra le sigle sindacali sul disegno di legge di bilancio

ROMA - Camera, Sala Stampa ore 14.30 'Prima le idee', conferenza stampa organizzato dal Gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

ROMA - Camera, Aula ore 14.00 Dichiarazione di urgenza della proposta di legge Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Pnrr. Esame ddl di ratifica; pdl ricostruzione post calamità; mozione in materia di politiche per il clima e impegni per la 29^ Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

ROMA - Camera, commissione Bilancio ore 8.30 Audizioni del presidente dell'Inps; alle 9 Anci, Upi, Conferenza delle regioni e delle province; a seguire Cnel, Istat, alle 11 la Corte dei Conti; alle 11.45 Bankitalia e alle 12.30 l'Upb

ROMA - Camera, commissione Trasporti ore 11.30 Audizione informale dell'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia Spa, Luigi Corradi, e dell'amministratore delegato e direttore generale di Italo Spa, Gianbattista La Rocca, sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviari

ROMA - Camera, commissione Cultura ore 12.00 Audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria

NEW YORK - Usa, Ism servizi di ottobre

ROMA - Regione Lazio, via C, Colombo 212, Sala Tevere ore 17.30 Ferpi, Roadshow del 60mo Oscar di Bilancio, con il presidente di Ferpi Nani e l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Righini

SONDRIO - Online ore 18.00 Banca Popolare di Sondrio, presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024, con il consigliere delegato e Dg Pedranzini e il Cfo Perona

ROMA - 'Auditorium Parco della Musica +Ocse, '7th World Oecd Forum on Well-being', settima edizione del Forum mondiale sul benessere promosso da ministero dell'Economia e dall'Istat con il ministro dell'Economia Giorgetti, il segretario Generale dell'Ocse, Cormann e il presidente dell'Istat Chelli

ASSISI - Teatro Lyrick ore 16.30 Assemblea generale di Confindustria Umbria, con il ministro della Difesa Crosetto, la presidente della Regione Tesei e il presidente di Confindustria Orsini

STATI UNITI – Usa, elezioni presidenziali e legislative

PARIGI – Bce, 15mo anniversario dell'Autorità per la Concorrenza la presidente Lagarde

BRUXELLES – Ue, riunione dei ministri delle Finanze

ROMA - Casa internazionale delle Donne, via S. Francesco di Sales ore 18.00 Valore D in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, "Dal Silenzio all'Azione", con Minaccioni e Bonini

MATERA - Auditorium Gervasio ore 9.00 Cominciano con gli Stati generali della Diplomazia culturale (si concludono il 6 novembre) con la partecipazione dei ministri Tajani, Bernini e Casellati

TORINO - Via Verdi, 9, Aula magna ore 9.30 Sole 24 Ore, ultima tappa degli Stati Generali della Cultura, con il ministro delle Imprese, Urso, i presidenti di Aicc Abete, di U.I. Torino Gay, di Fondazione Industria e Cultura Asproni, dell'Associazione Italiana Editori Cipolletta

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 21.00 Champions League, Bologna-Monaco, 4a giornata

LILLE - Stadio Mauroy ore 21.00 Champions League, Lille-Jouventis, 4a giornata

MADRID - Stadio Bernabeu ore 21.00 Champions League, Real Madrid-Milan, 4a giornata

RYAD - Tennis, Wta Finals

