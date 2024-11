Maxi tamponamento nell'Avellinese, 12 feriti

Dodici persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla Statale "Ofantina" che collega Avellino ai comuni dell'Alta Irpinia.

Nel maxi tamponamento, avvenuto tra i comuni di Volturara e Montemarano e che ha coinvolto sei auto, è rimasta ferita una bambina, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti, mentre un 36enne di Giugliano in Campania (Napoli) è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale ad Avellino. Sul posto anche il personale Anas che per consentire i soccorsi ha disposto la chiusura della strada con il traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Numerose le ambulanze giunte sul posto insieme a carabinieri e Polizia di Stato.



