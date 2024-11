Liguria, per rientro weekend Ognissanti 10 km di coda in A10

Code e rallentamenti sul nodo autostradale ligure a causa dell'intenso traffico generato dai rientro dopo il week end di Ognissanti. Alle 14:30 in A10 coda di 10 km tra Borghetto e Feglino verso Genova a causa di un cantiere. Sempre in A10 di 1 km di coda tra Sanremo Ovest e Arma Di Taggia per cantiere.

Nel tratto savonese della A10 1 km di coda tra Celle Ligure e Varazze a causa di un mezzo in avaria. In A12 coda a tratti tra Deiva Marina e Sestri Levante in direzione Genova. Sempre in A12 coda tra Genova Est e bivio con A7. Ancora in A12 coda tra Albiano e Brugnato per lavori.



