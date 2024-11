Il Papa, l'Italia ripudia la guerra, sia ovunque così

Il Papa all'Angelus ha salutato il gruppo di Emergency "impegnato a ricordare l'articolo 11 della Costituzione italiana che dice: 'l'Italia ripudia la guerra'". "Ricordare questo articolo, avanti!", ha incoraggiato il Papa. "Possa questo principio attuarsi in tutto il mondo. La guerra sia bandita e si affrontino le questioni con il diritto e i negoziati. Tacciano le armi, si dia spazio al dialogo", è stato l'appello di Papa Francesco che ha letto tutto il testo dell'articolo della Costituzione.

"Preghiamo per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar, Sud Sudan", ha aggiunto il Pontefice, elencando i Paesi che in questi tempi maggiormente soffrono la guerra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA