Voragine sulla Statale 280, arteria riaperta al traffico

E' stata riaperta al traffico veicolare, in modalità provvisoria di cantiere, la Statale 280 'Dei Due Mari' nel territorio comunale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Il tratto era stato chiuso al traffico lo scorso 21 ottobre a seguito dei danni subiti da un evento alluvionale che aveva provocato una voragine all'interno della quale era finita un'auto in transito, senza conseguenze per la conducente.

"Gli interventi di ripristino, realizzati anche in orario notturno e in soli undici giorni - informa l'Anas in una nota - hanno riguardato nel dettaglio, la demolizione del corpo stradale danneggiato dall'alluvione, la bonifica del terreno fondale, la rimozione dei depositi di acqua provenienti dai terreni circostanti, la posa di nuove opere idrauliche prefabbricate (scatolare di attraversamento) e il ripristino del corpo stradale con la successiva realizzazione della nuova pavimentazione".

I lavori, fa sapere ancora l'azienda, proseguiranno al di fuori dal piano viabile per completare le restanti opere civili e idrauliche e riaprire successivamente a intera sezione la carreggiata stradale.

L'arteria interessata dai lavori è di particolare importanza perché collega Catanzaro, Capoluogo di Regione all'autostrada A2 del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Sant'Eufemia e all'aeroporto internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA