Un canyonista genovese muore durante discesa in Svizzera

Tragedia in Svizzera per un canyonista genovese. Giacomo Boero, 28 anni, è morto ieri mentre scendeva con una canoa nel canyon Segnes, nel Cantone dei Grigioni. La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta incastrata a una corda con un piede mentre era sotto una cascata. Avrebbe provato a tenersi a una roccia ma l'acqua lo avrebbe spinto a testa in giù facendolo annegare. I soccorsi hanno provato a raggiungerlo ieri senza riuscirci. Sono tornati sul posto oggi recuperando il corpo solo nel pomeriggio inoltrato. La salma è stata messa a disposizione delle autorità svizzere.



