Ragazza denuncia una violenza in un b&b a Firenze. Un'altra in discoteca a Taranto

Una ragazza di 26 anni sarebbe stata violentata la notte di Halloween nel centro di Firenze, presumibilmente in un bed & breakfast. La vittima, come riportano le cronache locali dei quotidiani, si sarebbe presentata all'alba di ieri all'ospedale di Careggi in stato di choc, raccontando quanto accaduto.



Secondo la ricostruzione della giovane, di origine straniera, dopo aver trascorso la serata con delle amiche, avrebbe conosciuto un uomo in un locale nella zona di via de' Neri, dietro piazza della Signoria. Non è chiaro se i due abbiano continuato a bere insieme, alla fine però avrebbe convinto la 26enne a seguirlo in una struttura ricettiva, dove si sarebbe consumata la violenza, come la ragazza ha poi raccontato ai medici che l'hanno visitata all'ospedale.



A Careggi è scattato il codice rosa, la procedura riservata alle persone vittime di violenza. Sul caso sta indagando la polizia: la ragazza non sarebbe riuscita a fornire ai medici le generalità dell'uomo, gli agenti sono al lavoro per cercare immagini utili nelle telecamere di sicurezza che si trovano nel centro storico, anche per individuare la strada dove si trova la struttura ricettiva in cui si sarebbe consumata la violenza.



La denuncia di un'altra violenza in discoteca a Taranto

La polizia sta indagando su una presunta violenza sessuale che una minorenne ha dichiarato di aver subito la notte di Halloween, tra il 31 ottobre e l'1 novembre, in una discoteca a Taranto. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal Quotidiano di Puglia. Ad abusare di lei sarebbe stato un ragazzo maggiorenne che non sarebbe stato però denunciato. Dopo essere stato ascoltato dagli investigatori, è tornato a casa. Secondo quanto ricostruito dai quotidiani, la minorenne si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto dove - dopo il suo racconto - è stato attivato il 'codice rosa' ed è stata informata la polizia. Gli agenti hanno anche acquisito le immagini delle telecamere interne alla discoteca e sentito alcune delle persone che si trovavano nel locale quella sera.

