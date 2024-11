Pasolini ucciso 49 anni fa, Smeriglio 'sua eredità sempre viva'

"Per me era importante essere qui, in ricordo di Pierpaolo Pasolini, e rafforzare la relazione tra il Campidoglio Ostia e l'idroscalo dove è stato barbaramente ucciso 49 anni fa. In una delle tante notti della Repubblica. Non ci fermeremo alle celebrazioni perché, in previsione del cinquantenario, ascoltando il territorio, le associazioni e il Municipio X, organizzeremo una serie di iniziative per ricordare e attualizzare ulteriormente quello che Pasolini ha lasciato al nostro Paese. Un pensiero mai scontato lucido feroce visionario.

Un intellettuale che non va monumentalizzato ma, anzi, va evidenziata la sua contemporaneità, la sua presenza costante nella vita e nella cultura italiana". Così l'Assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio, in occasione della commemorazione, all'idroscalo di Ostia, per il 49esimo anniversario del brutale omicidio di Pierpaolo Pasolini.



