Fedriga, Castello Miramare potrebbe diventare un gioco Lego

Il Castello di Miramare potrebbe diventare un gioco della Lego. Per questo il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, in un post pubblicato oggi sui suoi profili social, invita a votare il "bellissimo progetto" sul sito ideas.lego.com, dove c'è uno spazio dedicato a "the Miramare Castle".

"Con diecimila voti potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo - scrive Fedriga - Si tratta di una opportunità unica per far conoscere uno dei simboli più iconici di Trieste, in una veste nuova e coinvolgente. Sostenere questa iniziativa significa celebrare la bellezza e l'orgoglio della nostra terra.

Aiutiamo a trasformare il sogno in realtà!" conclude il presidente della Regione.



