A Bologna appartamento da 8 metri quadri affittato a 600 euro

Un messaggio pubblicato su un noto sito di annunci immobiliari, che propone un grazioso appartamento nel centro di Bologna che si affaccia nel cortile di un palazzo storico. Anche il prezzo - 600 euro al mese - per il mercato felsineo non sembra eccessivo. Peccato però che l'intera superficie della casa si sviluppi su appena 8 metri quadri, che, al momento della visita, si scopre come in realtà sarebbero 6. È questo quello che si è visto proporre chi, dopo aver letto la segnalazione in rete, ha deciso di approfondire.

Al monolocale si accede attraverso una piccola scala a chiocciola e all'interno dell'ambiente, dotato di una finestra simile per dimensioni a quelle di una rimessa, in meno di un passo si trovano la mini cucina, il bagno e un letto da una piazza, che è parzialmente coperto dal piano cottura. L'armadio è in realtà un pensile riadattato con qualche appendiabiti e la "scrivania" ha le dimensioni di una mensola.

Il prezzo, però, è quello che fino a qualche tempo fa veniva richiesto per un piccola abitazione vera e propria. Anche l'agenzia immobiliare, che tra gli annunci ha anche appartamenti di dimensioni "normali" e non solo mini case, prima di far visitare il monolocale ha avvisato il potenziale affittuario delle dimensioni ridottissime, mettendolo in guardia sulla vivibilità della sistemazione, ma dicendo anche che il prezzo è in linea con le quote di mercato di altre città, per esempio Milano.



