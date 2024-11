Tesei ribadisce, mai ricevuto alcun avviso di garanzia

"Non ho mai avuto alcun avviso di garanzia perché non c'è mai stata una contestazione di un fatto che costituisca reato": lo ha ribadito la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo l'archiviazione del fascicolo per abuso d'ufficio per lei e per l'assessora Paola Agabiti. "Mai saputo nulla se non dai giornali. Veramente siamo all'assurdo che una notizia di archiviazione diventa nazionale" ha affermato in un video sui social.

"Assolutamente tranquilla continuo a girare l'Umbria perché quello è il mio compito" ha detto ancora Tesei.



