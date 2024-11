Anm: 'Fai un provvedimento che non piace e diventi 'rosso''

"E' un modo per rappresentare la magistratura in modo fazioso ed antitaliano: da un lato il governo che fa il bene del Paese dall'altro i magistrati che sono i nemici. Noi non siamo chiamati a completare il lavoro del Governo: o si accetta questo o non ci si intenderà mai. Il magistrato non è lì per cooperare con il governo, certo non per andare contro il governo ma per fare rispettare i diritti delle persone". Lo ha detto nel corso della trasmissione Tagadà su La7, il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia commentando alcune dichiarazioni del ministro Matteo Salvini dopo la decisione del tribunale di Bologna di rinviare alla Corte europea il decreto sui Paesi sicuri.

"Lunedì sarò a Bologna - ha aggiunto Santalucia - per una assemblea straordinaria che testimonia il clima di inquietudine per questo modo di fare della politica, dei media che sono intorno all'attuale maggioranza di governo che priva di serenità il lavoro dei magistrati: non si può far nulla che si è etichettati ex post come magistrati politicizzati. Fai un provvedimento che non piace e diventi 'rosso' e questo è inaccettabile". "Chiedo al ministro Salvini cosa c'è di inadeguato in un provvedimento che chiede alla corte di giustizia della Ue una pronuncia sulla conformità", ha aggiunto.

"C'è una insofferenza dichiarata nei confronti di un potere che non risponde alle direttive del governo - ha aggiunto il presidente dell'Anm -. Questo non è possibile che penetri nell'opinione pubblica perché i magistrati non fanno quello: non sono il braccio esecutivo del governo".

