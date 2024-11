Ragazza uccisa nel Bergamasco, aperta la camera ardente

Saranno celebrati domenica, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Corti di Costa Volpino (Bergamo), i funerali di Sara Centelleghe, la diciottenne uccisa la notte di venerdì scorso.

L'amministrazione comunale ha messo a disposizione l'auditorium di via Nazionale, quello delle scuole medie, per allestire la camera ardente, dove è già possibile dare l'ultimo saluto a Sara: le visite sono aperte dalle 9 alle 21 e domani, alle 19, è in programma una veglia funebre.

Al termine del funerale di domenica, il feretro di Sara verrà portato e seppellito al cimitero di Corti.



