La grande frana nel Bolognese continua lentamente ad avanzare

Continuano i lavori per cercare una soluzione e mettere in sicurezza la grande frana riattivata dalle piogge a San Benedetto Val di Sambro, nell'Appennino bolognese, alle Cà di Sotto. "Se pur lentamente, continua ad avanzare di qualche metro al giorno. Più consistente è l'avanzamento della parte medio-alta, caratterizzata ancora da velocità elevate, dell'ordine dei 40-80 m/giorno", dice il sindaco Alessandro Santoni che pubblica un video della situazione. La frana è lunga un chilometro e mezzo.

"In questo momento tutte le forze sono concentrate alla ricerca di una soluzione veloce, per quanto temporanea, che possa far defluire le acque del torrente Sambro in vista del prossimo inverno. Ecco dunque che il delicato scavo a piede frana per la realizzazione del canale scolmatore è in corso, ed una volta terminato verranno posizionate al di sotto dello scorrimento due condotte per tenere ancora più basso la quota lago. Intanto ieri sono entrate in funzione altre tre elettropompe, ad integrazione di quelle già presenti, ed oggi si prevede di accenderne almeno altre 2. Nella notte, questo sistema ci ha consentito dopo 10 giorni di apprezzare un abbassamento del livello del lago: - 8 cm nelle ultime 12 ore", spiega il primo cittadino.



