Inseguono ladri su auto rubata, cc sparano alle ruote

Per fermare una banda di ladri, i carabinieri hanno dovuto sparare ad uno pneumatico dell'auto in fuga. È successo all'alba di stamattina a Reggio Emilia dove i militari si sono lanciati all'inseguimento di una Tesla Model 3 rubata in via Malaguzzi, nel quartiere Ospizio lungo la via Emilia verso Modena, grazie al sistema Gps installato dal 61enne proprietario che ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Ne è nato un rocambolesco e pericoloso inseguimento per le strade attorno al centro verso le 6. ù I militari sono riusciti a rintracciare i fuggitivi in via Buozzi, in zona Arcispedale Santa Maria Nuova: all'alt, però, non si sono fermati, scontrandosi pure con una Mercedes 220 condotta da un 51enne, per poi continuare la corsa rischiando di investire pure un carabiniere. A quel punto, un militare ha esploso un colpo di pistola colpendo la ruota posteriore destra e l'auto è stata bloccata definitivamente in piazzale del Tricolore grazie anche all'intervento in ausilio di una Volante della questura. Tre le persone a bordo, tutte senza fissa dimora: la conducente - identificata in una donna di 41 anni, italiana - è riuscita però a scappare a piedi. Mentre una 42enne italiana e un uomo di 42 anni, tunisino, sono stati portati in caserma e denunciati alla procura reggiana con l'accusa di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e omissione di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA