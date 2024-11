A Trieste con il caldo tutti al mare

Novembre come luglio a Trieste: favoriti dalla festività, dalla giornata di sole e dalla inusuale temperatura estiva, tanti triestini hanno trascorso la giornata al mare affollando il litorale di Barcola.

Proprio come in estate tantissimi sono arrivati in costume da bagno e hanno fatto il bagno. Acqua fredda ma non tanto da non potersi bagnare per una breve nuotata.

Proprio come in estate, lunghe code di auto, passeggiata affollata e bar presi d'assalto. Almeno fino a quando c'è stato il sole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA