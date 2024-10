Tutto su Halloween, la festa più spaventosa dell'anno

Per Halloween, la festa d'origine celtica più spaventosa dell'anno, che si celebra il 31 ottobre, alcune piattaforme online consigliano viaggi nei luoghi più oscuri e misteriosi. E' il fenomeno del dark tourism, uno dei tanti modi di festeggiare quello che è diventato, per i bambini e non solo, un secondo Carnevale, con outfit e addobbi da reinventare di anno in anno.

Dalle maschere ai gadget alla cucina, intorno ad Halloween ruota un grande giro di affari.

In Irlanda la festa è davvero unica, anche per le tradizioni collegate al mondo celtico, che hanno attraversato i secoli. Otto cose da sapere sulla notte delle streghe.

