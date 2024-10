'Siete bimbi brutti', chiesto giudizio per 4 maestre di nido

La Procura della repubblica di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro maestre di un asilo nido della provincia per maltrattamenti nei confronti di una ventina di bambini, che sarebbero stati insultati e puniti se osavano piangere o fare i capricci. La vicenda risale al periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Ieri le quattro educatrici si sono presentate davanti al Gip Paola Vacca. Hanno tra 29 e 40 anni e sono accusate di maltrattamenti e di abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Tra le frasi proferite, espressioni come "Siete tutti bimbi brutti, vi faccio piangere"; i piccoli sarebbero stati strattonati per le braccia quando venivano fatti sedere, o lasciati a digiuno se piangevano.

