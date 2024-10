Si farà a Treviso la proiezione del film sull'omofobia

Tutti gli studenti della scuola media di Treviso vedranno il 4 novembre prossimo il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa". Lo ha reso noto la dirigente dell'istituto, dopo che i docenti hanno visionato in anteprima la pellicola.

La dirigente ha specificato che la decisione di rinviare la proiezione è stata "una scelta dettata da un eccesso di zelo e prudenza, ma non abbiamo mai veramente cancellato l'appuntamento al cinema", ha precisato. La scuola aveva prenotato 150 posti per gli studenti il 4 novembre, giorno di uscita della pellicola, salvo poi sospenderne la visione, poiché nel consiglio di classe per l'organizzazione dell'uscita era stato chiesto se fosse stato visto preventivamente dai professori.

Sulla vicenda era intervenuto anche il sindaco del capoluogo della Marca, il leghista Mario Conte, il quale aveva stigmatizzato i problemi sollevati da alcuni genitori.



