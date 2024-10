Quattro ragazzi morti nel Nuorese, lavoravano in un caseificio

Lavoravano tutti nel caseificio di proprietà della famiglia della sindaca del paese, Fattorie Gennargentu, i quattro giovanissimi di Fonni, morti ieri nell'incidente stradale sulla provinciale 68 alla periferia del paese del Nuorese. I corpi, scoperti poco prima della mezzanotte e dopo le ricerche partite quando i ragazzi non avevano fatto rientro a cena, sono già stati restituiti stamattina alle famiglie.

La dinamica dell'incidente appare chiara: i ragazzi, che erano usciti dalle loro case nel pomeriggio e si trovavano tutti sulla stessa auto, una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine e dei medici arrivati sul posto, l'ora di morte risalirebbe a metà sera quindi verso le 17.30 o 18. Difficili le ricerche dopo l'allarme dato dai genitori dei ragazzi dopo le 20. Sulla strada, nel punto in cui l'auto è volata nella scarpata, non sono stati trovati segni di frenata. Da qui le tante ore passate da parenti, amici, forze dell'ordine e vigili del fuoco a cercare l'auto e i quattro giovanissimi.

La notizia della morte dei quattro giovanissimi ha sconvolto il paese di Fonni. Stasera la comunità si stringerà attorno alle famiglie con una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni, che partirà dalla parrocchia di San Giovanni Battista alle 20 e passerà davanti alle case dei quattro ragazzi morti.

Per domani sono previsti i funerali e l'amministrazione comunale ha annunciato, per l'occasione, il lutto cittadino.



