La morte di Vera Slepoj fu naturale, chiesta l'archiviazione

La Procura della repubblica di Padova ha chiesto l'archiviazione del fascicolo d'indagine sulla morte di Vera Slepoj, la nota psicologa deceduta in casa, nel capoluogo euganeo, la notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi.

Lo comunica oggi il Procuratore capo, Angelantonio Racanelli Sulla base di un esposto da parte dei familiari, era stato iscritto un procedimento a carico di ignoti, al fine di fare chiarezza sul decesso di Slepoj. Dall'autopsia, che si era svolta il 26 giugno scorso, è risultato che il decesso è avvenuto per cause naturali.



