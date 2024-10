Gualtieri, 'rispetteremo le scadenze per il Giubileo'

"Stiamo lavorando con grande impegno. Il nostro auspicio è quello di rispettare le scadenze che ci siamo dati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione dell'Official Area della Basilica di San Pietro, in via della Conciliazione, che sarà il primo punto di incontro con i pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo.

"Ad oggi - ha assicurato il sindaco - tutti i cantieri che erano previsti per dicembre sono nella tabella di marcia, anzi ce ne sono 23 in più che dovrebbero essere pronti in anticipo, quindi già per dicembre. Naturalmente adesso bisogna lavorare pancia a terra perché non siamo ancora a dicembre per rispettare questo, però siamo fiduciosi. Per ora non registriamo criticità sui cantieri fondamentali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA