Colombia, arrestati tre narcos legati alla 'ndrangheta

La Procura della Colombia ha reso noto l'arresto di tre colombiani presumibilmente legati alla 'ndrangheta, incaricati di inviare cocaina in Europa, e più in particolare verso il porto di Gioia Tauro, in Calabria.

In manette sono finiti César Alexander Hernández Caballero, Haroll Miranda Castaño e José William Méndez Caycedo, arrestati in operazioni condotte a Cartagena de Indias (nord) e Villavicencio (sud), accusati dei reati di "traffico, fabbricazione o trasporto di stupefacenti e associazione a delinquere".

"I tre sono accusati di essersi procurati il cloridrato di cocaina e di averne garantito l'arrivo nel territorio europeo", spiegano dall'ufficio del procuratore.

I colombiani spedivano la cocaina acquistata nel sud-ovest del Paese attraverso i porti dei Caraibi (nord), avvalendosi anche dell'aiuto di una fazione delle ormai defunte Farc, nota come Segunda Marquetalia.

Secondo gli inquirenti, i tre hanno trasferito "tonnellate di sostanze stupefacenti".



