Allerta arancione per la piena del Po domani nel Ferrarese

Allerta di colore arancione, per il rischio legato alle piene dei corsi d'acqua, sulla costa e sulla pianura ferrarese: a disporla, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale.

Benché non siano previsti, per domani, fenomeni meteorologici significativi la criticità idraulica sulle pianure orientali e rivierasche del Po è riferita al transito della piena, con livelli superiori alle soglie 2 nell'asta orientale del fiume fino ai rami del Delta.



