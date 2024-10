Adolfo e Elena Lorenzi, 'una fortuna essere i tuoi genitori

"Hai voluto arrivare di fretta, il 15 novembre 2004: eri nata velocemente e adesso hai deciso di andartene via di fretta. Voglio solo ringraziarti, perché io e papà abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti da te come genitori". Sono le parole pronunciate dalla mamma di Matilde Lorenzi, Elena, ai funerali a Giaveno (Torino) della giovane figlia, morta a 19 anni per un incidente in allenamento in Alto Adige, con la Nazionale juniores di sci di cui faceva parte.

"Eri riservata - ha proseguito la madre, rivolgendosi ancora alla figlia in chiesa - ti aprivi con calma, ci hai donato tantissimo. Te ne siamo grati. Devi continuare a sciare là dove sei. Ti adoro. Grazie Matilde".

Il padre Adolfo è tornato a parlare del progetto per aumentare la sicurezza sulle piste, come fin dai primi momenti dopo l'incidente. "Matilde con la sua scomparsa - ha ribadito - ci hai chiamato a fare un duro lavoro, che dovrà essere fatto da tutti, insieme. Per questo busseremo a tutte le porte. Il progetto che porteremo avanti la manterrà in vita per tutti noi". E la locandina con i dettagli per il progetto è stata diffusa proprio in questa giornata in paese.



