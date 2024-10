Migranti centro Albania, ricorso contro respingimento asilo

Nelle prossime ore saranno formalizzati i ricorsi da parte di diversi migranti tra i dodici che erano stati portati al centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio e che si erano visti annullare la richiesta di asilo don la procedura accelerata. È quanto si apprende da fonti dei legali.

Al momento i dodici, cinque egiziani e sette bengalesi attualmente al 'Cara' di Bari, restano quindi nello status di 'richiedenti asilo' in attesa di una pronuncia definitiva delle autorità italiane che non avverrà subito.



