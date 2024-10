Giaveno si prepara a salutare Matilde, oggi arriva il feretro

Sarà lutto cittadino, domani a Giaveno, dove alle 10 di mattina si terranno i funerali di Matilde Lorenzi, la sciatrice ventenne morta per un incidente in allenamento, sul ghiacciaio della Val Senales. In giornata oggi a Giaveno arriverà il feretro dell'atleta e nel pomeriggio di oggi nella stessa Giaveno verrà recitato il rosario.

"Matilde aveva fatto tutte le scuole qui, a partire dall'asilo, la notizia della sua morte ha provocato nella nostra comunità un grandissimo dolore. Lei aveva portato il none della Val Sangone, di Giaveno e di Valgioie (il piccolo paese della valle dove vivono i genitori, ndr), in tutto il mondo, per noi è un dovere renderle omaggio".

Ai funerali sono attesi rappresentanti del Governo.

Stefano Olocco, che oggi firmerà l'ordinanza del lutto cittadino, invita tutti i concittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni sociali, culturali, sportive e produttive, titolari di attività private di ogni genere, "a voler manifestare il proprio cordoglio nelle modalità che riterranno opportune durante il rito funebre, contribuendo a rendere omaggio a una giovane campionessa dello sci nazionale" Domani saranno disposte le bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali, e si osserverà un minuto di silenzio alle ore 10, che verrà celebrata nella centrale chiesa di San Lorenzo da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, con l'inizio della cerimonia funebre, in tutti gli uffici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado del territorio.



