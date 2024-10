AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 31 ottobre 2024:

ROMA - Auditorium della Tecnica ore 12.00 Acri, centesima Giornata mondiale del Risparmio, con il presidente della Repubblica Mattarella, il governatore della Banca d'Italia Panetta, il ministro dell'Economia Giorgetti, il presidente dell'Abi Patuelli e il presidente dell'Acri Azzone

ROMA - Quirinale ore 16.00 Cerimonia di consegna delle insegne Omi, con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Senato, Aula ore 15.00 Question time con i ministri dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone e dell'Università Bernini

FRANCOFORTE - Bce, bollettino economico

MILANO - online ore 15.00 Gruppo Intesa Sanpaolo, risultati del terzo trimestre, conference call per analisti e investitori

ROMA - Camera, sala stampa ore 14.30 Wwf, conferenza stampa sul Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

PARIGI - Pubblicazione del rapporto The Lancet Countdown su salute e cambiamenti climatici

MADISON (STATI UNITI) - Comizio della candidata democratica alla Casa Bianca Harris, poi anche a Las Vegas e Phoenix

ALBUQUERQUE (STATI UNITI) - Comizio del candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump, poi a Henderson

WASHINGTON - Il segretario di Stato americano Blinken e il ministro della Difesa Austin ricevono i ministri degli Esteri e della Difesa della Corea del Sud

GIAVENO (TO) - Chiesa San Lorenzo, piazza San Lorenzo ore 10.00 Funerali di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice morta in allenamento in Val senales

NORCIA (PG) - Sessantesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono d'Europa, con il commissario Ue agli Affari economici Gentiloni

ROMA - Capitale italiana dell'Arte Contemporanea 2026, proclamazione della città vincitrice, con il ministro della Cultura Giuli

PARIGI - Tennis, Paris-Bercy Masters 1000

GENOVA - Stadio Ferraris ore 18.30 Serie A, Genoa-Fiorentina, decima giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45 Serie A, Roma-Torino decima giornata

COMO - Stadio Sinigaglia ore 20.45 Serie A, Como-Lazio decima giornata

