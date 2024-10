Legali Pazzali,vuole dimostrare al più presto sua innocenza

Gli avvocati Federico Cecconi e Fabio Giarda, legali di Enrico Pazzali, spiegano in una nota diffusa martedì mattina che il loro assistito ribadisce la propria fiducia nell'operato della magistratura e che ieri ha deciso di autosospendersi a tempo indeterminato dal ruolo di presidente di Fondazione Fiera Milano, ente non coinvolto all'inchiesta, per "poter più efficacemente e rapidamente chiarire la propria estraneità ai fatti che gli sono contesati".

Pazzali è indagato per associazione per delinquere nell'inchiesta della Dda di Milano su una presunta attività di dossieraggio a danno di personalità in particolare del mondo economico.



