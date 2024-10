Frattasi, c'è un problema di sicurezza tout court non solo cyber

"Accanto al tema della sicurezza informatica c'è anche un tema di sicurezza tout court, legato a reti collusive e corruttive che agiscono per interessi che sarà la magistratura a ricostruire nella loro interezza. Certo è un problema parlare di sicurezza informatica se il portiere dell'albergo, per fare un paragone, quando il cliente si allontana, passa le chiavi della camera a qualcuno. Qualunque sistema in una situazione del genere, per quanto possa esser difeso da apparati difensivi straordinari, è bucabile in quel momento". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, parlando ad un convegno oggi al Museo della Zecca.



