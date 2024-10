Atti, 'banda dossier spiava anche magistrati e prefetti'

In una conversazione del gennaio del 2023 alcuni presunti appartenenti alla banda dei dossieraggi, tra cui Giulio Cornelli e Nunzio Calamucci, "discutono dell'implementazione del D.B.", ossia "l'archivio interno del gruppo contenente anche le informazioni di polizia", coi "dati di tutti i prefetti ed i magistrati". Lo si legge nella maxi informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Varese.

Il sistema è "in grado di rilevare i dati presenti in specifici file Excel" e "'pesca' i dati". Nell'intercettazione gli interlocutori fanno ricerche su una serie di nomi di magistrati o ex, in particolare della Procura di Milano.



