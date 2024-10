13enne con mannaia e 14enne con coltello, 'dobbiamo difenderci'

Poco più che bambini ma già armati.

Accade a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove un 14enne viene trovato in possesso di coltello a scatto lungo 22 centimetri e un 13enne di una mannaia da cucina lunga 27 centimetri. E quando i carabinieri della tenenza di Cercola hanno chiesto perché avessero quelle armi, loro hanno risposto così: ""Ci dobbiamo difendere, non si sa mai".

E' nei pressi di una sala scommesse di via Massa che i militari hanno notato i ragazzini. I minorenni hanno tentato di allontanarsi velocemente ma i carabinieri li hanno fermati e perquisiti. Da qui la scoperta delle armi, la successiva denuncia e l'affidamento ai genitori increduli per quanto accaduto.

Questo è solo l'ultimo episodio che ha visto protagonisti ragazzini armati. Pochi giorni fa un 16enne è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla mentre era in compagnia di altri coetanei a corso Umberto I a Torre del Greco mentre qualche notte fa a Volla i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per spaccio e porto d'armi un 17enne incensurato. Il ragazzo fermato in via De Filippo aveva 5 grammi di hashish e un coltello a serramanico "perché la zona non è tanto tranquilla ed è meglio girare armati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA