Nell'ospedale di Caserta capolavori d'arte rivisitati per malati

Capolavori iconici dell'arte classica, moderna e contemporanea, rivisitati su tela con la tecnica della visual art, sono in mostra nell'azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta: l'obiettivo è potenziare l'umanizzazione delle cure ai pazienti stomizzati.

Si tratta di nove opere del firmamento artistico internazionale, da Amore e Psiche di Antonio Canova alla Nascita di Venere di Sandro Botticelli, da Le tre età della donna di Gustav Klimt a Campbells' Soup Can di Andy Warhol, provocatoriamente rivisitate, con i protagonisti che indossano presìdi per incontinenza o stomia, inseriti senza alterare le caratteristiche dell'opera.

Si tratta di una mostra organizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Siamo un'opera d'arte", promossa dalla Fais, la Federazione associazioni incontinenti e stomizzati.

Il messaggio, lanciato con il supporto dell'hashtag #nonvedodifferenze, è netto: "Come un capolavoro d'arte resta tale anche in presenza di un dispositivo medico, così l'identità di una persona non viene scalfita dall'uso di una sacca da stomia, di un catetere o di un pannolone".



