Maltempo Sardegna, sospese le ricerche del disperso per il buio

Sono ancora senza esito le ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni disperso nell'area di Monte Arcosu, a Siliqua, nel sud Sardegna, da sabato notte quando in quella zona si è abbattuto un violento nubifragio con piogge torrenziali che hanno fatto esondare alcuni fiumi e devastato le campagne. L'uomo è stato trascinato via dall'acqua mentre a bordo del suo fuoristrada cercava di raggiungere il rifugio.

Le ricerche sono state sospese per il buio e riprenderanno domani mattina all'alba.

Oggi le operazioni sono state portate avanti da 11 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano, tra i quali anche specialisti di soccorso in forra che, suddivisi in squadre, insieme a due tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, sono stati imbarcati dall'elicottero della Gdf nei pressi del Castello di Acquafredda per essere elitrasportati nell'area delle ricerche, non raggiungibile attraverso la viabilità del luogo poiché non più praticabile a causa della presenza di detriti trasportati dalle acque.

Le ricerche sono andate avanti con la perlustrazione di entrambe le sponde dell'alveo, a partire dal punto del ritrovamento dell'auto di Manca, avvenuto ieri, per oltre un chilometro a valle lungo il torrente, in direzione della diga di Medau Zirimilis.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con l'ausilio di un elicottero, unità cinofile da ricerca in macerie e droni, e i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA