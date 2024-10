Maltempo Sardegna, riprese le ricerche disperso anche con droni

Sono riprese questa mattina le ricerche di Davide Manca, il velista disperso nell'area di Monte Arcosu a Siliqua durante il nubifragio nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, impegnato in una escursione insieme a un gruppo di altre otto persone, è stato trascinato via dall'acqua mentre a bordo del fuoristrada cercava di raggiungere il rifugio. Questa mattina i vigili del fuoco e il Soccorso alpino sono arrivati nell'area di Siliqua. Ingente il dispiegamento di forze: i vigili del fuoco sono impegnati con il Nucleo elicotteri di Alghero, otto soccorritori del Nucleo alpino fluviale, i colleghi del Nucleo cinofili e gli specialisti dal Sapr che si occupano di pilotare i droni.

In zona i vigili del fuoco hanno inviato anche il gruppo che si occupa delle telecomunicazioni per realizzare un ponte radio in modo da poter comunicare facilmente. Il Soccorso Alpino e Speleologico a Siliqua ha inviato 11 tecnici tra quei un gruppo specializzato in soccorso in forra che verranno elitrasportati sul posto delle ricerche con l'elicottero della Guardia di finanza. A Siliqua anche squadre di carabinieri e protezione civile.

Nella notte tra sabato e domenica tra sud Sardegna e nell'Oristanese, in sei ore, sono caduti circa 250 millimetri di pioggia. Intanto resta sospesa la circolazione dei treni da Cagliari a Carbonia/Iglesias.



