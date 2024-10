Il Papa: 'L'Italia non fa figli, servono i migranti'

"Oggi tanti Paesi hanno bisogno dei migranti. L'Italia non fa figli, non fa figli. L'età media è di 46 anni. L'Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza gli scalabriniani.



Bergoglio ha definito i migranti "maestri di speranza. Sono figlio di migranti, e a casa abbiamo sempre vissuto quel senso di andare lì per fare l'America, per progredire. Partono sperando di 'trovare altrove il pane quotidiano', come diceva S.Giovanni Battista Scalabrini, e non si arrendono, anche quando tutto sembra remare contro".



