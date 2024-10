Gualtieri presenta in Aula il mini-rimpasto di giunta

Massimiliano Smeriglio di Sinistra civica ecologista nuovo assessore alla Cultura al posto del dimissionario Miguel Gotor, Giulio Bugarini (Pd) dalla guida della segreteria del sindaco all'assessorato al Personale già di Andrea Catarci (anche lui dell'area della sinistra), che ha fatto un passo indietro. Ma anche un piccolo spostamento di deleghe: l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia guadagna anche la competenza alla Città dei 15 Minuti che era nel 'pacchetto' di Catarci e che non è stata attribuita a Bugarini.

Bugarini dunque è assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma, comunicazione istituzionale e decentramento amministrativo mentre Veloccia è assessore all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti. Sono gli effetti del mini-rimpasto di giunta annunciato nelle scorse settimana dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e oggi ufficializzato in Aula Giulio Cesare nel corso di una seduta dell'Assemblea Capitolina, presieduta da Svetlana Celli.

A quanto si legge nell'ordinanza firmata da Gualtieri il 25 ottobre scorso, le nuove deleghe sono operative da oggi. Un atto "necessario - ha detto il sindaco in Aula - per assicurare piena operatività alla città di fronte alle sfide che ci attendono".





