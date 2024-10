Esplosione a Bologna: al via consulenza sui server della Toyota

La Procura di Bologna ha conferito questa mattina l'incarico a un consulente informatico (dottor Michele Sacchetti) per svolgere tutti gli accertamenti necessari sui server e sugli apparecchi informatici sequestrati dai carabinieri alla Toyota Material Handling, dove mercoledì scorso, 23 ottobre, in seguito ad una esplosione sono morti due operai e altri 11 sono rimasti feriti.

Il consulente nominato dalla pm Francesca Rago avrà 60 giorni di tempo per portare a termine la consulenza e capire cosa abbia innescato lo scoppio e se siano rimaste tracce di eventuali anomalie nei dispositivi. L'esperto dovrà anche analizzare gli impianti di videosorveglianza dell'azienda. Al momento il fascicolo per omicidio e lesioni colpose rimane contro ignoti, ma a breve arriveranno le prime iscrizioni. Proseguono intanto le indagini dei vigili del fuoco nell'azienda sotto sequestro (che potrebbe già riaprire nei prossimi giorni): dai primi accertamenti sembra che ad esplodere sia stato uno scambiatore, un macchinario esterno collegato ai condizionatori per la regolazione della temperatura.

Domani mattina intanto, nella chiesa Madonna del Buon Consiglio, a Castenaso, nel bolognese, si svolgeranno i funerali di una delle due vittime, Fabio Tosi, 34 anni. Già da oggi pomeriggio, alle 16, la salma viene esposta nella camera funeraria Moncatini del paese. "Raccoglieremo anche offerte - ha scritto sui social la fidanzata di Tosi - per 'La casa delle donne per non subire violenza' di Bologna. Potrete lasciare un vostro messaggio e avere un ricordo di lui. Diamogli un saluto degno, gentile ma potente, che risuoni ovunque l'amore per lui.

Per il Ninja, il motociclista, lo sciatore, il lavoratore, l'amico, il figlio".

Si terranno invece giovedì 31 ottobre, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Anzola dell'Emilia, a partire dalle 14, i funerali di Lorenzo Cubello, 37 anni, morto anche lui nell'esplosione.



