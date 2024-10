Tassista aggredito e rapinato dell'auto in Centrale a Milano

Un tassista di 38 anni è stato aggredito e rapinato del suo taxi nella notte tra sabato e domenica, mentre si trovava in servizio a Milano.

A quanto riferito da lui stesso alla polizia, aveva appena accompagnato due uomini, descritti come nordafricani, in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale. Una volta raggiunta la destinazione poco prima delle 4.30, i passeggeri si sarebbero però rifiutati di pagare la corsa e, mentre uno si dava alla fuga, l'altro gli avrebbe sferrato un pugno al volto per poi allontanarsi a sua volta.

A quel punto il tassista si è rifugiato all'interno di un hotel nelle vicinanze per allertare le forze dell'ordine, lasciando però il taxi aperto e con le chiavi all'interno.

Quando è tornato in strada, si è accorto che il mezzo era stato portato via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, ma dei rapinatori non c'era già più alcuna traccia.

Sono in corso accertamenti per tentare di risalire ai responsabili.



